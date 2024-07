Initiative „Dormagener Schulen helfen“ Spendenübergabe nach Benefizkonzert

Vor Kurzem hat die Initiative „Dormagener Schulen helfen“ der Bürgerstiftung einen Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro überreicht. Stellvertretend für die Stiftung hat Vorstandsmitglied Peter-Olaf Hoffmann den Scheck entgegengenommen. Die Spende ging aus den Erlösen eines großen Benefizkonzerts der Initiative im April hervor. Das Geld soll zur Unterstützung des Projektes „Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I“ verwendet werden. „Das Benefizkonzert war ein großer Erfolg und hat noch einmal das starke Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität der Dormagener Schulen verdeutlicht. Toll, dass diese schöne Summe zusammengekommen ist und wir damit einen Beitrag leisten können, um Schulkinder in Dormagen zu unterstützen“, resümiert Organisatorin Gülay Sekerci.