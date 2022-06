Schule in Stürzelberg : Grundschule freut sich über alte Straßenschilder

Die Schüler freuen sich über die ausrangierten Schilder. Foto: Straßen NRW Foto: Straßen NRW

Stürzelberg Im Straßenverkehr wurden sie aussortiert, nun haben sie einen neuen Bestimmungsort gefunden: Rund ein Dutzend Verkehrszeichen werden in Zukunft ihren Dienst in der Grundschule in Stürzelberg verrichten. Was mit ihnen geplant ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ekkehard Deußen, Niederlassungsleiter der Regionalniederlassung Niederrhein und Michael Röben, Betriebsdienstleiter der Straßenmeisterei Grevenbroich, übergaben die Schilder in diesen Tagen an die Grundschülerinnen und Grundschüler.

Die Aktion geht auf die Initiative von OGS-Betreuerin Rebekka Kramer zurück, die beim Landesbetrieb Straßenbau nach nicht mehr benötigten Straßenschildern angefragt hatte. Ganz nach dem Motto „Früh übt sich“, können die Kinder mit den Schildern bereits erste Erkenntnisse im Straßenverkehr erlangen. Betriebsdienstleiter Michael Röben habe sich gleich für die Idee begeistern können. Er organisierte ausrangierte Schilder und brachte sie persönlich mit einem Streckenwartfahrzeug, das ebenfalls für Begeisterung bei den Kindern sorgte, zur Grundschule nach Stürzelberg.„Es ist schön, dass wir der Schule mit den ausrangierten Schildern eine Freude machen konnten“, so Niederlassungsleiter Ekkehard Deußen. „Verkehrserziehung in der Grundschule leistet einen wichtigen Beitrag, Kinder fit für die Teilnahme am Straßenverkehr zu machen. Und das unterstützen wir als Landesbetrieb Straßenbau natürlich sehr gerne.“

Eine Idee, die nicht nur bei der Schule, sondern auch in den Sozialen Medien gut ankommt. So heißt es dort: „Eine Klasse Sache. So haben die Kinder die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, mit Dingen, die nicht mehr benötigt werden. Solche Projekte sollte es häufiger geben.“

(NGZ)