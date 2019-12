Schule in Dormagen-Nievenheim : Neue Busbegleiter für die Gesamtschule

Nievenheim Die Busbegleiter der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule konnten in den vergangenen 17 Jahren erfolgreich Vandalismus und Konflikte in Bussen reduzieren. Jetzt wurden wieder 16 neue Schüler ausgebildet.

Jetzt beginnt die Arbeit allerdings erst so richtig. Die ausgebildeten Busbegleiter sind nun dafür verantwortlich, Streitereien und Konflikte in den Bussen zu schlichten, damit die Fahrer sich besser auf den Straßenverkehr konzentrieren können.

Was Um Konflikte zu schlichten und den Busfahrern die Arbeit zu erleichtern, bilden auch andere Schulen in Dormagen Busbegleiter aus.

An der Gesamtschule gibt es das Projekt bereits seit 17 Jahren. „Und alle Beteiligten halten das für wichtig“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Alfons Lommerzheim. Finanziert wird das Projekt vom Busverkehr Rheinland, dem Taxiunternehmen Hillmann und dem Stadtbus Dormagen, die an diesem Tag auch alle vertreten waren.

Uwe Schröder vom Busverkehr Rheinland ist der Meinung, das Projekt funktioniere so gut, weil: „Schüler untereinander dieselbe Sprache sprechen“. Und auch Andrea Kunz, vom Stadtbus Dormagen spricht sich für die Busbegleiter aus: „Es gibt kaum noch Konflikte oder Vandalismus-Schäden.“ Sie verspricht, dass das Unternehmen das Projekt auch in Zukunft unterstützen wird. Kai-Uwe Harth vom Taxiunternehmen Hillmann steht dem Projekt ebenfalls positiv entgegen: „Ich gehe auch davon aus, dass es weniger Unfälle gibt.“ Um den Schülern in ihrer neuen Rolle als Busbegleiter viel Glück und Erfolg zu wünschen, ist auch Vize-Bürgermeister Hans Sturm bei der Übergabe der Ausweise dabei. Dieser animierte die Schüler dazu, alten Menschen beim Ein- und Aussteigen aus den Bussen zu helfen: „Aus eigener Erfahrung habe ich gesehen, wie ein Schüler mit Migrationshintergrund einer älteren Dame in den Bus geholfen hat, von der Selbstverständlichkeit, wie er das gemacht hat, war ich von den Socken.“ Sturm setzte sich dafür ein, dass der Schüler für diese Aktion mit einer Auszeichnung der Stadt belohnt wurde.