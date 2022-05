Schulaufführung in Dormagen : Reise in exotische Gefilde am Leibniz Gymnasium

Reise in exotische Gefilde am Leibniz Gymnasium

Hackenbroich Nach drei Jahren Zwangspause konnte im Leibniz Gymnasium Hackenbroich nun endlich wieder die beliebte Musical-Produktion auf die Bühne gebracht werden.

An drei Abenden nahmen die 19 Darstellenden aus den Klassen fünf und sechs kürzlich das Publikum mit dem Stück „Wimba…und das Geheimnis im Urwald“ mit in exotische Gefilde. Unter der Leitung von Gabi Sperling lieferte das Ensemble eine einstündige lebendige, spannende und abwechslungsreiche Bühnenshow, die Jung und Alt viel Freude bereitete.

„Im Urwald weißt du nie so recht, was ist Täuschung, was ist echt.“ Das wird in der Geschichte auch einem jungen Forscherteam klar, das sein Camp verlässt und auf eigene Faust den Urwald erkundet. Durch eine geheimnisvolle Tropfsteinhöhle gelangen die vier Freunde zu einer Lichtung. Während sie voller Wissensdurst die fantastisch anmutende Umgebung untersuchen, geschehen seltsame Dinge. Handy und Kompass versagen. Ein Mitglied der Gruppe verschwindet spurlos. Skurrile sprechende Tiere und Pflanzen tauchen auf. Als sich dann auch noch ein unheimlicher Steinklotz zu Wort meldet und ein Opferfest ankündigt, wird die Lage bedrohlich. Das Publikum stellte sich die Frage: Können die zauberhaften Schleierelfen hier vielleicht noch helfen?