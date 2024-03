Schule in Dormagen „Die Ratten“ am Leibniz-Gymnasium in Dormagen

Die insgesamt vierzehn Akteure kümmern sich mit Nicole Kassanke und Susanne Rosier um alles gemeinsam. Catering, Maske, Köstüme, Technik, Bühnenbild und Inszenierung. „Wir sind hier wie eine kleine Theaterfamilie“, so Hanna. „Es war für uns wirklich eine Ehre, als letzte Gruppe mit Frau Kassanke und Frau Rosier arbeiten zu dürfen. Die beiden machen einen unglaublich tollen Job und sind mit viel Herzblut und Engagement dabei. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das Theater hier an der Schule ohne sie weiterlaufen soll, obwohl wir die Gründe natürlich verstehen", so Alexia. Die beiden Lehrerinnen verabschieden sich nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Susanne Rosier ist eigentlich schon pensioniert, hat aber die letzten Jahre noch an der Schule ausgeholfen. „Jetzt wird es für mich wirklich Zeit zu gehen“, meint sie. „Zusammen mit meinem Mann möchte ich mit unserem Segelboot auf Reisen gehen und die Meere erkunden.“ Nicole Kassanke bleibt der Schule zwar erhalten, aber in anderer Funktion. „Als neue Erprobungsstufenkoordinatorin widme ich mich jetzt neuen Aufgaben. Ich finde es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, zusammen mit meiner lieben Kollegin zu gehen. Wir bedanken uns bei allen Schülern, mit denen wir eine so tolle und verrückte Zeit haben durften und bei den Eltern, dem Förderverein und der Schulleitung für die unglaubliche Unterstützung in den letzten zwanzig Jahren. Es war eine unvergessliche Zeit", so Nicole Kassanke.