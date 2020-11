Schule in Dormagen : Lehrer an BvS-Gesamtschule entwickeln Praktikum auf Distanz

Dormagen Von der Pandemie ausgebremst wurden jetzt zunächst neun von insgesamt 180 Schülern der Jahrgangsstufe 9 an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, die nun drei Wochen lang ihr Praktikum machen sollten.

Rund 14 Tage dauerte die Umsetzung. „Das war viel Arbeit, da steckt ganz schön Herzblut drin“, gibt Frieling unumwunden zu. „Aber es macht Spaß zu sehen, wie motiviert die Kinder darauf reagieren.“ Bei sechs Schülern hatten die Betriebe schon Tage vor dem Praktikumsstart einen Rückzieher gemacht. „Drei Kinder standen am Montagmorgen nach den Herbstferien um 7.30 Uhr an ihrer Praktikumsstelle und mussten wieder gehen“, berichtet er und fügt an: „Wir haben sowas aber schon geahnt.“

Über die Plattform „Moodle“ müsssen die digitalen Praktikanten nun theoretische Lerneinheiten absolvieren. Damit ihnen dabei nicht langweilig wird, haben sich die zwei engagierten Lehrkräfte richtig was einfallen lassen. So gibt es etwa einen 15-minütigen virtuellen 360-Grad-Rundgang durch eine Schreinerei. Nach dem Rundgang müssen die Schüler dazu Aufgaben lösen und Fragen beantworten, wie zum Beispiel „Welche Werkzeuge lagen auf der Werkbank? oder „Was macht man mit diesem Werkzeug?“

Corona in Dinlakener Schulen und Kitas : Insgesamt mehr als 800 Schüler in Quarantäne

Damit die Praxis nicht zu kurz kommt, absolvieren sie außerdem theoretische Lerneinheiten aus dem Bereich Gartenbau und setzen diese danach unter Anleitung eines Lehrers im Schulgarten in die Praxis um. „Das sind etwa Schneidearbeiten, Arbeiten am Biotop, das Reinigen der Bienenkästen oder die Renovierung der Sitzgelegenheiten. Eben alles, was das Berufsbild im Gartenbau so mit sich bringen kann“, beschreibt Frieling. Im IB Bildungszentrum lernen die Schüler außerdem durch die Mitarbeiter aus erster Hand die Berufsfelder Sozialarbeit und -pädagogik und Heimstättenarbeit kennen.