Schule in Dormagen : CDU-Fraktion setzt sich für Schülertickets für alle ein

Schule in Dormagen

Dormagen Mit Blick auf den bevorstehenden Schulausschuss am 12. Mai fordert die CDU-Fraktion Dormagen „Schülertickets für alle Schülerinnen und Schüler“.

Die möchte dies CDU nun ändern und schlägt vor, allen Schülern, unabhängig vom Wohnort, ein Schülerticket auszustellen. Die Stadt Dormagen solle dabei zum kommenden Schuljahr 2022/23 allen Dormagener Schülern die vergünstigen Schoko- bzw. ÜTTickets anbieten und die dabei entstehenden Mehrkosten übernehmen. Der zu zahlende Eigenanteil der Eltern soll davon unberührt bleiben. Die Fraktion merkt außerdem an: „Mit der Gleichbehandlung aller Schüler entfällt im Gegenzug im Konzern Stadt Dormagen der Aufwand für die Entfernungsprüfung, somit verringern sich Verwaltungskosten.“

Ziel des Antrages sei, „die Dormagener Kinder und Jugendlichen möglichst frühzeitig an den ÖPNV heran zu führen und die Nutzung des selbigen niedrigschwellig allen zu ermöglichen um dadurch auch den Individualverkehr an den Schulen vor und nach dem Unterricht zu reduzieren.“ Ein weiterer Aspekt sei folgender: „Die bestehende Regelung führte in der Vergangenheit oftmals zu einer von den Betroffenen empfunden Ungerechtigkeit, wenn den Kindern und Jugendlichen aufgrund weniger fehlende Entfernungsmeter kein vergünstigtes Schülerticket zustand.“