Schule in Dormagen-Zons Bauers-Idee sollte diskutiert werden

So richtig verstehen kann man es nicht: Da gibt es auf der einen Seite das große Raumproblem an der Friedrich-von-Saarwerden-Grundschule (übrigens nicht nur dort), auf der anderen Seite wird von privater Seite eine Konzeption auf den Tisch gelegt, die Lösungen verspricht – nicht nur Provisorien, wie sie die Stadt gerne anwendet. Eltern betroffener Kinder und derjenigen, die künftig Schule und OGS besuchen, staunen und dürften sich fragen: Wer entscheidet eigentlich? Warum wird ein solcher Vorstoß einer Zonser Familie nicht mal der Politik konkret vorgestellt? Warum gibt es keinen Aufschrei in der Politik? Warum schweigt die rot-grüne Mehrheit?