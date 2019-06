Drei Grundschulen in Rommerskirchen : Kastanienschule bleibt erhalten

Rommerskirchen Der Bestand der Kastanienschule in Hoeningen bleibt ungefährdet.

Ab 1. August ist die Gemeinde nach einigen Jahren Pause wieder in Schulbezirke eingeteilt. Der Erhalt von drei Grundschulen in Rommerskirchen, Frixheim und Hoeningen zählt unabhängig von der politischen Couleur seit Jahrzehnten zu den Grundpfeilern der örtlichen Schulpolitik. Bürgermeister Martin Mertens hat dies in den vergangenen Jahren mehrfach bekräftigt. Der Rat hat sich in einer Grundsatzentscheidung hierfür ausgesprochen. Ein wichtiger Grund dafür, dass ab dem neuen Schuljahr 2019/2020 wieder Schulbezirke eingerichtet werden, ist denn auch nicht zuletzt der Erhalt der Kastanienschule in Hoeningen.