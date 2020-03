Schulbetreuung in Dormagen : Beliebtheit wird zum Problem

Meinung Dormagen Die rot-grüne-Landesregierung hat vor Jahren mit Macht auf die Einführung der Offenen Ganztagsschule gepocht.

Es ist ein Offenbarungseid, wenn Kinder (die zu Hause in der Küche und nicht im Kinder- oder Wohnzimmer zu Mittag essen) aus Platzgründen dieses nun in ihrem Gruppenraum tun müssen. Oder dass gar eine Mensa „wegfunktioniert“ wird. Bitter: Besserung ist nicht in Sicht. Denn neben diesen Problemen gibt es baulichen Nachholbedarf bei Schulgebäuden, Kitas und der Feuerwehr. Was fehlt, ist eine inhaltliche Präzisierung des von der Stadt ausgerufenen „Zukunftsplan Schule“. Nötig ist zudem eine Grundsatzdebatte ohne Denkverbote. Beispiel: Bau von größeren Schuleinheiten: modern, digital und ohne Platzsorgen.