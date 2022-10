Schützenwesen in Dormagen : Chronik über einen Traditionszug

Heinz Pankalla ist Historiker und Vorsitzender des Zuges. Foto: Pankalla

Dormagen Der Grenadierzug „Bloomepott“ des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen blickt auf 100 Jahre Schützenwesen zurück. Die Chronik entstammt den Recherchen des Historikers und Vorsitzenden Heinz Pankalla.

Bereits im Jahr 2021 feierte der Grenadierzug „Bloomepott“ des Bürger-Schützen-Vereins sein 100-jähriges Bestehen, doch erst in diesem Jahr, nachdem die Corona-Maßnahmen gelockert waren, konnte der Traditionszug das große Jubiläumsfest feiern. Anlässlich dieses runden Geburtstages veröffentlichte der Historiker und ehemalige Stadtarchivar Heinz Pankalla, außerdem Vorsitzender des Schützenzuges, nun eine besondere Chronik. Über drei Jahre dauerte es, bis Pankalla sämtliche Unterlagen gesichtet hatte. „Das außergewöhnliche an diesem Schützenzug ist, dass es bis auf drei Jahre eine vollständige Überlieferung der Protokolle und Dokumente der 100-jährigen Geschichte gibt“, erzählt er. „Spannend ist, dass es in diesen Dokumenten nicht nur um das Vereinsleben geht, sondern auch um das Alltagsleben. Es gibt beispielsweise Berichte von Ausflügen, daran zeigt sich, dass auch die Familien stark mit einbezogen waren.

In der Chronik stellt Heinz Pankalla sich die Frage „wie wird ein Schützenzug trotz Kriegen, Krisen und Umbrüchen 100 Jahre alt?“ Dem geht er auf 146 Seiten mit insgesamt 211 Abbildungen nach. „Ich hatte die Qual der Wahl, denn es liegen tausende Bilder aus nahezu allen Jahrzehnten vor. Auf den Fotos werden Dormagener Schützenfeste, Feiern und gesellige Zusammenkünfte lebendig.“ Der Historiker zeigt sich stolz: „Erstmals liegt damit eine Chronik über das Leben in einem Schützenzug, dem Grenadierzug Bloomepott 1921, vor.“

Als Traditionszug ist der „Bloomepott“ allen alten Dormagenern ein Begriff. Die Recherchen des Vorsitzenden ergaben, dass der Zug insgesamt 15 Schützenkönige stellte, 23 Großfackeln baute und mit Arnold Cremer und Karl Weißleder zwei BSV-Vorsitzende vorzuweisen hatte. Minutiös wird das Zugleben in der Chronik mit seinen Eigenheiten geschildert.

Die Frage nach der Zukunft im Schützenwesen beschäftigt den Autor in seinem Buch enorm. Die Antwort: „Traditionspflege mit dem Mut zur Veränderung“. Konkrete Pläne gibt es bereits. Dankbar zeigt der langjährige Schütze sich für die Hilfe der Ehrenmitglieder Heinz Krosch und Eduard Breimann. „Die beiden haben mir sehr geholfen.“ In dem Werk sind auch Beiträge des Historikers Breimann veröffentlicht. Die Chronik ist zum Preis von fünf Euro ab sofort in der City-Buchhandlung in der Dormagener Innenstadt erhältlich.

Gegründet wurde der Schützenverein im Jahr 1921: Vom 10. bis zum 12. September 1921 fand in Dormagen das erste Schützenfest nach dem Ersten Weltkrieg statt. Die Gründung des Grenadier-Zuges ist dabei auf die „Bloomepötter“ Heinrich Mertens, Jakob Lips und Peter Rommelsheim zurückzuführen. Die drei Männer trafen sich am Montag nach dem Schützenfest auf dem Schießplatz und kamen ins Gespräch. An diesem Tag entstand der Entschluss, einen Schützenzug zu gründen.

(kiba)