Brauchtum in Dormagen Kostenexplosionen erschweren die Schützenfeste

Unbeschwert ein schönes Schützenfest feiern – nach der Corona-Pandemie hatten sich die Vereine darauf besonders gefreut. Doch diese Brauchtumsfeste auf die Beine zu stellen, wird für die Vereine immer schwieriger, denn die Kosten für Zelte, Bewirtung, Musik und Kirmesbestückung, Strom und Versicherungen sind in den letzten drei Jahren regelrecht explodiert. Zudem sinken die Mitgliederzahlen und etliche Vereine haben wenig Nachwuchs. „Wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann keine Schützenfeste mehr haben, sondern nur noch Straßenfeste“, sagte Frank Janssen, Bezirksbrudermeister des Bezirksverbands Nettesheim bei einer Bruderschaftversammlung am Freitagabend in Delrath. Zahlreiche Bruderschaften und Schützenvereine aus Dormagen und Rommerskirchen waren gekommen, um über die Probleme zu sprechen. Einig waren sich alle Vertreter am Ende der Veranstaltung: Um der Situation Herr zu werden, müsse man sich zusammentun.