Brauchtum in Dormagen Straberger eröffnen Schützenfestsaison

Los geht die Gottestracht am Samstag, 13. Mai, um 12 Uhr mit dem Beiern, der traditionellen Dreiklangmelodie der Glocken. Zugleich werden am Denkmal die Fahnen gehisst und die Artillerie wird das Fest mit drei Böllerschüssen einläuten. Um 14.30 Uhr startet das Tambourkorps Viktoria Straberg mit „Freut Euch des Lebens“ durch die Straßen des Walddorfs. Um 19.45 Uhr heißt es für Oberst Bernd May das schmucke Regiment in Aufstellung zu bringen. Danach zieht das gesamte Regiment zum Schützen- und Bürgerball in den Hubertussaal ein. Für Tanzmusik am Samstag sorgt die Liveband „Goldenboys“. Für die jüngere Generation legt DJ Marco im Saalkeller auf.