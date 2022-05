Schützenfest-Programm in Dormagen : Wie die Schützen in Horrem feiern

Markus und Heike Wetzel, das Schützenkönigspaar 2022/23. Foto: Bruderschaft

Horrem Der Zeitplan für das Jubiläumsschützenfest der Hubertus-Schützen steht fest. Das Schützenfest in Dormagen-Horrem beginnt am Freitag.

(kiba) Die Vorbereitungen für das verschobene Jubiläumsschützenfest der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Dormagen-Horrem sind nahezu abgeschlossen und der endgültige Zeitplan des Festes, das am kommenden Freitag beginnt, steht fest.

Bevor es jedoch mit den offiziellen Feierlichkeiten los geht, lädt die Bruderschaft am heutigen Donnerstag (26. Mai) zum Vatertagsbiwak mit DJ Marco im Schützenzelt ein. Beginn ist um 11 Uhr. Eine Stunde früher, also um 10 Uhr, geht es dann am darauffolgenden Tag im Festzelt los, denn dann startet das Schützenfest mit der Kinderbelustigung im Zelt. Um 18.30 Uhr wird es dann ernst, denn dann wird das aktuelle Königspaar Bernhard und Anne Schmitt (2019 bis 2022) sowie das Kronprinzenpaar Markus und Heike Wetzel (im Amt seit 2019) zur „Krönung“ auf der Domplatte abgeholt. An diesem Abend wird Kronprinz Markus Wetzel offiziell zum Schützenkönig 2022/2023 gekürt. Abgeschlossen wird die Krönung mit Tanz im Festzelt mit Musik von „Farbton“ und einem Jubiläums-Höhenfeuerwerk um 22.30 Uhr.

Das Highlight am Samstag (28. Mai) ist dann der Festumzug. Der Marschweg beginnt um 18.30 Uhr an der Knechtstedener Straße, es folgt die Abholung des Königs an der Residenz, dann geht es weiter über die Knechtstedener Straße in Richtung Weilerstraße. Dort folgt die Ehrung der Jubilare, das „Totengedenken“ und die Kranzniederlegung durch den Brudermeister. Der „Große Zapfenstreich“ wird gespielt vom Tambourcorps „Germania“ Dormagen-Horrem und der Feuerwehrkapelle Dormagen. Ab 20 Uhr wird der Tanz im Festzelt von der Band „Teamwork“ eingeleitet.

Frühaufstehen ist dann am Sonntag (29. Mai) angesagt. Um 8.30 Uhr beginnt die Heilige Messe in der Kirche „Zur Heiligen Familie.“ Danach folgt die Frühparade über den Dorfanger, Weilerstraße, Ulmenallee, Ahornweg, Am Stellenwerk, Am Rübenweg bis hin zum Zelt. Um 10.45 Uhr beginnt der Festkommers mit Konzert und Ehrungen.

Ein weiteres Highlight: Der Festumzug am Sonntag ab 15 Uhr. Der Marschweg: Lübecker Straße, Heesenstraße, Knechtstedener Straße, Zonser Straße, Weilerstraße, Heinrich-Meising-Straße, Am Hagedorn, Knechtstedener Straße, „Vorbeimarsch“ an der Sparkasse vor den Königspaaren, Knechtstedener Straße, am Rübweg und Abschluss im Zelt. Der Krönungsball startet um 20 Uhr mit Musik von „Ambassador“. Der Montag (30. Mai) beginnt um 11 Uhr mit musikalischem Frühschoppen, um 15 Uhr heißt es Abmarsch zum Königsvogelschießen. Ab 20 Uhr ist Tanz im Festzelt mit Musik von „DJ Yeti“ und um 20.30 erfolgt die Proklamation des Kronprinzenpaares.

Kronprinz und baldiger Schützenkönig Markus Wetzel sagt: „Ich freue mich riesig, wenn es jetzt losgeht und wir damit einen großen Schritt zurück in die Normalität gehen können. Ich hoffe, dass viele Schützenschwester und Schützenbrüder unbeschwert mit uns feiern.“ Der Wunsch Schützenkönig zu werden begleite ihn bereits viele Jahre. Er führt aus: „Ich wünsche uns allen ein friedliches und harmonisches Schützenfest.“

