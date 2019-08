Schützenfest Stürzelberg : Marcel Peters ist neuer König in Stürzelberg

Das neue Königspaar Marcel Peters und Andrea Wagener. Foto: Georg Salzburg(salz)

Stürzelberg In einem echten Krimi setzte sich Marcel Peters am Montagabend auf dem Stürzelberger Schießstand mit dem 230. Schuss gegen Königs-Mitbewerber Thomas Heinrichs durch. Am Dienstagabend wird Marcel Peters (24) mit Andrea Wagener (19) im Festzelt zum neuen Stürzelberger Königspaar gekrönt.

Seit 18 Jahren bereits ist Peters, der dem Hubertuszug „Jode Jonge“ angehört, Mitglied der Bruderschaft. Der Karosseriebauer arbeitet bei der Firma Krause in Neuss, seine Königin ist Krankenschwester-Auszubildende.

(cw-)