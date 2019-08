Schützenfest in Dormagen-Stürzelberg : Ein umjubeltes Königspaar

Stürzelberg Die Stürzelberger freuen sich mit ihren Regenten Christoph und Silvia Busch.

Das strahlende Königspaar Christoph I. und Silvia Busch wurde am Wochenende in Stürzelberg umjubelt. Wo immer die sympathischen Regenten der St.-Aloysius-Schützenbruderschaft auftauchten, war ihnen der Applaus sicher. „Es ist ein tolles Fest“, fiel dann auch das Zwischenfazit des Schützenkönigs am Sonntagmorgen schon sehr positiv aus.

Sehr zufrieden war der Vorstand mit dem Samstagabend im Festzelt: „Wir hatten mehr als 20 Prozent so viele Besucher wie im Vorjahr“, sagte Rudi Smit. Das Konzept, an den Festabenden von Samstag bis Dienstag abwechselnd auf DJ (Martin) und eine Live-Band zu setzen, scheint sich zu bewähren: „Wir möchten Jung und Alt etwas bieten“, betont Smit.

Am Sonntag waren zur Frühparade wie zum Festkommers zahlreiche Gäste nach Stürzelberg gekommen, darunter auch befreundete Vereine, inklusive den Königspaaren aus Zons, Delrath und Straberg und CDU-Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe. Besonders freuten sich zwei Stürzelberger über ihre am Freitag errungene Würde: Agnes Meuther gewann das Gästeschießen, Kassierer Frank Perle wurde „König der Könige“. Und dann erhielt der Ex-Schützenkönig Frank Perle am Sonntag das Silberne Verdienstkreuz. Bezirksbundesmeister Andreas Kaiser zeichnete Gereon Roggendorf mit dem Hohen Bruderschaftsorden aus, Bezirksjungschützenmeister Michael Winters würdigte Edelknabenbetreuer Wilfried Gassan mit dem Jugendverdienstorden in Bronze.