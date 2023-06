Schützenfest in Hackenbroich Hubertus-Schützen feiern fünf Tage lang

Die Vorfreude ist groß: „Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns. Bis zum letzten Jahr hatte ich mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich einmal Schützenkönig in Hackenbroich/ Hackhausen werden möchte. Ehrlich war es wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee“, erklärt Markus Genenger. Das vergangene Jahr ließe sich nicht annähernd beschreiben. „Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich beim Vorstand, meinem Zug einschließlich der Frauen und last but not least natürlich bei meiner Frau für die tatkräftige Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. Der Höhepunkt des Jahres steht vor der Tür und ich würde mich freuen, Euch/ Sie entlang der Zugwege, auf dem Festplatz oder im Festzelt zu treffen“, lässt der Schützenkönig verlauten.