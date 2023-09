Schützenfest in Gohr Ingo und Bianca stehen vier Tage im Mittelpunkt

Ganz klassisch beginnt das Schützen- und Volksfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Gohr, das zum 97. Mal am Wochenende in Gohr ausgetragen wird: Am Samstag wird Schützenkönig Ingo Güsgen das erste Fass anschlagen, parallel läuten die Glocken von St. Odilia das Fest ein, das bis Dienstag das Geschehen im westlichsten Ortsteil von Dormagen beherrschen wird. Er wird zusammen mit seiner Königin Bianca im Mittelpunkt der Festtage stehen, mit dem Höhepunkt der Krönung am Dienstagabend im Festzelt. Ingo Güsgen (51) ist Raumausstatter mit eigenem Geschäft in Rosellerheide. Sein Großvater Willi Güsgen war schon 1948 Gohrer Schützenkönig. Er selbst ist Mitglied der „Schill’schen Offizieren“ der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Hackenbroich und der Roten Husaren in Gohr.