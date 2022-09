St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gohr : Die Feststimmung in Gohr war spürbar

Das Königspaar Torsten und Heike Stawinski kann das Schützenfest in vollen Zügen genießen. Nach der Parade posierten sie im Zelt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Gohr Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Gohr feiert in diesen Tagen ein durchaus verregnetes, aber dennoch erfolgreiches Schützenfest

Die Traditionen pflegen, Kraft zu tanken und vor allem einmal wieder unbeschwert in Gesellschaft von Schützenzügen aus den Nachbarorten fröhlich zu sein, so feiert die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gohr in diesen Tagen ausgiebig den Jahreshöhepunkt. Unter der Regentschaft des amtierenden Königspaares 2022/2023 Torsten Stawinski mit Ehefrau Heike und des Ex-Königspaares Michael Meinert und Ehefrau Heidi hat Gohr sich richtig herausgeputzt und präsentiert sich in bunten Farben geschmückt.

Das Fest begann mit dem Fassanstich am Samstag, dies wurde durch das Glockengeläut von St. Odilia angekündigt. Das Tambourcorps „Concordia Gohr“ zog anschließend mit klingendem Spiel durch den Ort. Der abendliche Fackelzug startete vom Festzelt aus, auch er gehört zu den sorgsam gepflegten Traditionen ebenso wie die Gefallenenehrung mit Großem Zapfenstreich. „Immer wieder ein großes Erlebnis“, so die Besucher. Denn spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Feststimmung im ganzen Ort zu spüren. Beim Festball im Zelt spielte die Band „Temawork zu Tanz und Unterhaltung auf.

Mit dem Antreten und Abmarsch vom Festzelt setzte sich das Feiern am Sonntag beinahe nahtlos fort. Festgottesdienst und Frühparade lauteten die folgenden Programmpunkte. Danach waren die Ordensverleihungen an der Reihe, die Offiziersbeförderungen und die Jubiläums-Ehrungen von 18 Mitgliedern der Schützenbruderschaft Sebastianus. Ein Teil der Ehrungen findet erst am Montag statt. Mit der großen Königsparade folgte das nächste Highlight des Tages, die Musik spielte dabei im Zelt. Beim sonntäglichen Festball mit Tanz und Unterhaltung durfte auch die Krönung des Jungschützenkönigs Marco Hilliges nicht fehlen.