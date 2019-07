Dormagener Schützen : Zonser freuen sich auf ihr Fest zu Ehren von Stefan I.

Das Zonser Königspaar Stefan I. und Petra Kraus. Foto: Verein/picasa

Zons Die Altstadt putzt sich seit Wochen für das Schützenfest heraus, und vor dem ehemaligen Feldtor begrüßt ein Banner mit dem Schützenkönigspaar Stefan I. und Petra Kraus die Besucher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Die Zonser Altstadt ist rausgeputzt: Fröhlich flatternde rot-weiße Wimpel-Ketten hängen über der Schloßstraße, und ein Banner mit dem Königspaar Stefan I. und Petra Kraus begrüßt die Gäste.

Viele Zonser, nicht nur die Altstadt-Bewohner, fiebern dem Fest entgegen, das am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Fassanstich durch den Schirmherrn, Vize-Bürgermeister Michael Dries, eröffnet wird. Der Fackelzug ab 20.30 Uhr mündet in den Großen Zapfenstreich am Schweinebrunnen – da ist Gänsehaut garantiert. Beim Tanz im Festzelt tritt die Musik-Band „UnArt“ auf, die bereits 2016 als Überraschung des Königszugs „Brav Junge“ für das damalige Königspaar Ludger und Angelika Haskamp für Mega-Stimmung gesorgt hatte.

Dass die Stimmung während der Festtage nirgends so mitreißend ist wie in Zons, davon ist König Stefan Kraus, der am Donnerstag 57 Jahre alt wurde, überzeugt. Und das, wo er mit seiner Königin Petra (54) inzwischen zahlreiche Schützenfeste im Stadtgebiet besucht hat. „Da ist überall tolle Stimmung, aber die in Zons ist eben etwas ganz Besonderes“, sagt die in Zons aufgewachsene Königin. Beeindruckt vom Einsatz seines Schwiegervaters Peter Rosellen für den Schützenverein, schloss sich Stefan Kraus 1994 dem Jägerzug Immerblau an. 15 Jahre lang trug er die Kompaniefahne, die 2018 anlässlich des 70. Kompaniegeburtstages restauriert wurde.

Das sympathische Königspaar, das Ende Juni seinen 30. Hochzeitstag feierte, sorgt bei seinen Auftritten überall für gute Laune und freut sich sehr über die vielen Begegnungen, die es in Zons und ganz Dormagen genossen hat.