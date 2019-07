Fest in Dormagen-Zons : Siggi Prause ist neuer Schützenkönig

Zons Der 59-Jährige setzte sich gegen drei Mitbewerber durch.

Genau 281 Schüsse dauerte es, ehe der Vogel fiel und damit klar war, dass Siggi Prause der neue Schützenkönig 2019/20 in Zons ist. Der 59-Jährige ließ damit drei Mitbewerber an der Vogelstange hinter sich. Mit dem neuen König freute sich Ehefrau Regina (55). Der Industriemechaniker ist seit 1998 dem Schützenwesen aktiv verbunden und gehört der Hubertuskompanie an. Prause, der sechs Enkelkinder hat, ist am Montag Abend zum vierten Mal angetreten, um sich seinen Wunsch zu erfüllen. Seine größten Hobbys sind Motorrad- und Skifahren.