Schützenfest in Dormagen-Ückerath : Ückerather feiern zu Ehren von Karl-Heinz I.

Ückerather Königspaar Karl-Heinz und Anneliese Hosbach. Foto: Pototzki/Sebastian Pototzki www.sepo-desi

Dass es Humor hat, sieht man dem Ückerather Hahnenkönigspaar Karl- Heinz und Anneliese Hosbach gleich an: Fröhlich freuen sich die Regenten über viele Begegnungen in ganz Dormagen. „Es ist schön, auf so viele tolle Menschen zu treffen“, sagte Hahnenkönig Karl-Heinz I., und Hahnenkönigin Anneliese unterstützt ihre Nachbarn, das Nievenheimer Prinzenpaar Heinz-Peter und Simone Strauch, „liebend gern“, schließlich gibt es an der „Königsallee“, der Gerhart-Hauptmann-Straße, immer viel zu lachen.

Jetzt stehen Karl-Heinz und Anneliese Hosbach noch einmal im Mittelpunkt der Ückerather Kirmes, die am Freitag, 6. September, um 18 Uhr mit dem Böllerschießen beginnt. Zum zweiten Mal trägt Peter Hartmann jun. als Vorsitzender der Kirmesgesellschaft „Selde Blömche“ Verantwortung für das Fest.

Seit 1987 gehört Karl-Heinz Hosbach der Kirmesgesellschaft in Ückerath an. Er ist gelernter Maler und Lackierer. Nach 49 Jahren, in denen er seinem Beruf mit großer Freude nachging, begann 2018 sein Ruhestand. Der 1955 in Nievenheim geborene König gehört nicht nur der Kirmesgesellschaft Selde Blömche, sondern auch der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath an, wo er im Scheibenschützenzug „Kumme net hem“ marschiert, der 2020 sein 50-jähriges Bestehen feiert. Verheiratet ist das Königspaar seit 1978, zur Familie gehören Sohn Torsten mit Frau Katharina und Sohn Noah. Königin Anneliese (62), die seit 1971 bei Bayer tätig ist, will im Oktober in den Ruhestand starten.