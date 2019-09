Schützenfest in Dormagen-Straberg : Straberger feiern Königspaar Markus und Anja Heide

Markus und Anja Heide regieren die Straberger Schützen. Foto: Verein

Straberg Im fünften Anlauf innerhalb von sechs Jahren schaffte es Markus Heide vor einem Jahr, seinen Königstraum endlich zu verwirklichen: Und so feiert die Straberger St.-Hubertus-Schützenbruderschaft jetzt ihr 152. Schützen- und Heimatfest zu Ehren des sympathischen Königspaares Markus und Anja Heide vom Grenadierzug „Kirmesfreunde“.

Bereits ihre Krönung 2018 zeigte, wie sehr die Beiden nicht nur von Strabergern, sondern auch von Delhovenern umjubelt werden, wo sie sich Beide im Elferrat der KG Thalia Blau-Weiß Delhoven engagieren. Markus war 1997 Delver Jungfrau, Anja 2018 Prinzenführerin des Dreigestirns.

Vier Tage lang wird ab Samstag in Straberg Spätkirmes gefeiert – das letzte Schützenfest für Präses Pater Johannes Kallerackal vor seinem Abschied. Brudermeister Ulrich Baumer möchte alle Straberger mit in das Fest einbeziehen, vor allem die neu Hinzugezogenen: „Liebe Neubürger, besuchen Sie mit Ihren Familien unser Schützenfest und kommen Sie so mit uns und unseren Traditionen in Kontakt, die bei weitem nicht so verstaubt sind, wie es oftmals dargestellt wird“, schreibt Baumer in seinem Grußwort. Er bedankt sich bei der gesamten Dorfgemeinschaft für die Spenden zum Feuerwerk, die Vorbereitungen und das Schmücken des Ortes.

Markus Heide (48) stammt aus Hessen, wuchs aber im Blechhof in Delhoven auf und zog 1993 der Liebe wegen ins Walddorf Straberg, wo die Familie mit den drei Kindern Sarah, Armin und Matthias lebt. Ur-Strabergerin Anja Heide (45) ist familiär durch den „Königsvirus“ infiziert: So war ihr Großvater Jubiläumskönig zum 100-Jährigen der Bruderschaft 1967, ihr Vater Jakob Delvos folgte 1996 auf den Thron. In Straberg ist König Markus Heide stellvertretender Löschzugführer der freiwilligen Feuerwehr. Der gelernte Chemikant arbeitet inzwischen als technischer Geschäftsführer bei einem Chemieunternehmen in Grevenbroich. Anja Heide ist selbstständige Ingenieurin für Bekleidungstechnik und betreibt an der heimischen Blumenstraße das „Atelier am Bösch“.