Schützenfest in Dormagen Stimmungsvoller Fackelzug mit vielen Hinguckern

70. Geburtstag feiert in diesem Festjahr die St. Hubertus-Schützengesellschaft von 1954, zu der neben den „Streichern“ noch die vier nach ihrem Gründungsjahr benannten Züge Hubertusschützen 1957, 1983, 1991 und 2016 gehören. Zum Jubiläum schoben sie am Samstagabend einen gemeinsamen Motivwagen durch die Straßen, der mit einem großen Foto aller Mitglieder die lebendige Gemeinschaft dokumentiert. Die 15 Marschierer des recht jungen Zuges Frohsinn 2010 fragten sich indes, ob es eine Zukunft für die (Schützen)-Gemeinschaft geben kann, wenn sich das Kneipensterben weiter fortsetzt. Ein starkes Bild und klares Statement gab ihre von den Zuschauern am Samstag begeistert beklatschte Fackel ab: Der zum Skelett verkommene Wirt sitzt einsam vor seiner Theke. Statt trinklustiger Gesellen umgeben ihn Grabsteine. Dort ruhen Reblaus, Fuchsbau, Deutsches Haus und Flora, Pink Panther und Römerkrug – wer in Dormagen einheimisch ist, der kennt die längst geschlossenen Traditionsgaststätten der Innenstadt noch. „Wir finden es sehr schade, dass es nur noch wenige Orte gibt, wo man sich treffen kann - wenn es so weiter geht, ist die Gemeinschaft irgendwann kaputt“, schildert Matthias Richrath, einer der Erbauer, die Idee zur Fackel, die dafür wirbt, Geselligkeit, Tradition und soziale Interaktion durch die Pflege der Kneipenkultur zu erhalten.