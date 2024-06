Schützenfest in Dormagen Schützen feiern harmonisch bei bestem Wetter

INFO

Wer Patrick Kosbab bekam am Sonntag den Traditionsorden in Bronze verliehen, Manfred Köhler freute sich über den Traditionsorden in Gold. Der Verdienstorden in Bronze ging an Christian Peters, Jürgen Risack und Matthias Richrath. Den Verdienstorden in Silber erhielten Christian Schlömer und Patrick Kühnholf. Über den Verdienstorden in Gold freute sich Norbert Gericke. Der Ehrenamtstaler in Gold ging an Horst-Michael Hüttner. Das Silberne Schützenkreuz hat Horst Körfer bekommen. Heinz Malzburg wurde Ehrenmitglied des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen.