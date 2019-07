Schützen in Dormagen-Nievenheim : Nievenheimer Brudermeister zieht positive Festbilanz

Schützen in Dormagen-Nievenheim

Nievenheim Sein erstes Schützenfest als Brudermeister hat Bernd Meuter als „sehr angenehm“ empfunden.

Sein erstes Schützenfest als Nievenheimer Brudermeister hat Bernd Meuter als „sehr angenehm“ empfunden, wie er am Mittwoch bilanzierte. Es habe „viele positive Rückmeldungen“ gegeben, sagt er. Mit einer glanzvollen Krönung des neuen Nievenheimer Schützenkönigspaares Detlef und Heike Lückgen vor einem voll besetzten Festzelt ging das Schützenfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath am Dienstagabend zu Ende. Im Hofstaat zu Ehren des neuen Königspaares waren unter anderem auch das Hahnenkönigspaar aus Ückerath, Karl-Heinz und Anneliese Hosbach, und das Delrather Königspaar Kay Grieb und Rebecca Hold.

Auch an den übrigen Schützenfesttagen war der Vorstand um Brudermeister Bernd Meuter mit der Resonanz der Schützen und Gäste sehr zufrieden: „Wir haben uns über den Super-Besuch aller unserer Veranstaltungen sehr gefreut“, sagt der Brudermeister. Überhaupt sei „alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“. Da gebe es aus ihrer Sicht nichts zu kritisieren. Für das tadellose Auftreten des größten Regimentes im Dormagener Stadtgebiet unter dem Kommando von Oberst Wolfgang van Bömmel-Wegmann hatte sich Meuter bereits am Sonntagabend im Festzelt für „zwei hervorragende Paraden“ bedankt.