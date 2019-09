Schützenfest in Dormagen-Delrath : Die Delrather feierten ein harmonisches Schützenfest

Delrath Mit dem Verlauf des Schützenfestes ist René Schippmann, der Vorsitzende des St.-Hubertus-Bürgerschützenvereins Delrath, sehr zufrieden: „Wir haben ein sehr harmonisches Schützenfest gefeiert.“ Der Samstagabend war „geradezu grandios“.

Auch Kassierer Werner Haas zog eine positive Bilanz: „Wir hatten am Samstag 340 zahlende Gäste, insgesamt bestimmt 600, da war sehr gute Stimmung.“ Zu Ehren von Schützenkönig Kay Grieb und Königin Rebecca Hold feierten die Delrather ausgiebig und fröhlich. Der neue Oberst Jens Kollenbroich meisterte seine Premiere bestens – und wurde am Dienstagabend beim Krönungsball von Vize-Bürgermeister Hans Sturm zur Teilnahme an der stadtweiten Obristenrunde aufgefordert.

Im Mittelpunkt der Krönung standen natürlich das neue Delrather Königspaar Hartmut Schlömer und Wilma Felder und das scheidende Königspaar, das „nichts ausgelassen“ habe, so Schippmann. Es verabschiedete sich von seinen Schützen herzlich und bewegend: „Vielen Dank an alle, Ihr habt unser Fest zu etwas Besonderem gemacht“, sagte Kay I. überglücklich, der sich bei seiner Königin bedankte: „Danke, dass Du mir diesen Traum ermöglicht hast!“ Gladbach-Fan und Präses Klaus Koltermann, vom Vorsitzenden mit „Unsere Heiligkeit“ betitelt, überschüttete das scheidende Königspaar mit 1. FC-Köln-Artikeln. „Es war ein wunderbares Königsjahr, das ich nur jedem empfehlen kann“, schwärmte Rebecca Hold, deren Mutter Hanne Beivers am Sonntag mit ihrem Mann Willi gleich zwei Mal begrüßt wurde: als Dormagener Königspaar – und als „Queen-Mum“. Auch am Dienstagabend feierten viele Königspaare aus der Umgebung mit den Delrathern, alle Besucher sangen Geburtstagsständchen für den Stürzelberger Kassierer Frank Perle und Roswitha Haas, ehemalige Delrather Königin.