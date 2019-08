Schützenfest in Dormagen-Delrath : Delrather Schützen freuen sich auf ihr Heimatfest

Delrath Mit dem Fassanstich am Samstag, 31. August, um 19 Uhr beginnt das Delrather Schützenfest, in dessen Mittelpunkt das Königspaar Kay Grieb (30) und Rebecca Hold (26) steht.

Die beiden jungen Regenten freuen sich auf ihr Fest, danach auf ihre Hochzeit am 14. September. Das sympathische Königspaar hat Delrath bei zahlreichen Veranstaltungen in ganz Dormagen sehr gut vertreten. Jetzt werden die Beiden von ihren Schützen zu Hause gefeiert, ebenso Jungschützenkönig Stefan Ekimov, Schützenprinz Mathew Weiner und Edelknabenkönig Lorenz Rademacher.

René Schippmann, der Vorsitzende des St.-Hubertus-Bürgerschützenvereins Delrath, war im Vorjahr zufrieden mit der Premiere, bei der Delrather und Gäste friedlich in guter Gemeinschaft feierten. 2018 war es noch eine „hervorragende Übergangslösung“, dass Artilleriemajor Jens Kollenbroich mit seinem Adjutanten Arne Gottschlich das Regiment anführte, jetzt ist Kollenbroich Oberst der Delrather Schützen. Nach dem Fassanstich am Samstag steht um 20.30 Uhr gleich der Große Zapfenstreich mit Fackelzug an, bevor um 21 Uhr der Bürger- und Schützenball mit der Band Plus X im Zelt beginnt.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Königspaares Kay I. und Rebecca: Um 9 Uhr beginnt die Festmesse in der Kirche St. Gabriel, nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal beginnt um 10.45 Uhr das Frühkonzert im Zelt mit Jubilarehrung und Ordensverleihung. Um 15 Uhr wird zu Königsparade und Umzug angetreten, um 19.45 Uhr zum Abholen des Königspaares in der Residenz im Johanneshaus. Um 20 Uhr beginnt der große Königsball mit der Tanzband Novesia Live, die auch am Dienstagabend bei der Krönung am Abend nach der Parade und dem Festzug aufspielt. Der Nachfolger von Kay Grieb, der im Vorjahr als einziger Bewerber 38 Schüsse brauchte, wird am Montag, 2. September, ab 17.30 Uhr beim Königsvogelschießen ermittelt, dem sich die Proklamation des neuen Regenten und der große Zugkönigs- und Schützenball mit DJ Martin im Zelt anschließen.