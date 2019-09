Schützenfest in Dormagen-Delrath : Major Hartmut Schlömer ist neuer Delrather König

Schützenfest in Dormagen-Delrath

Delrath Seit 18.29 Uhr am Montagabend hat Delrath einen designierten neuen Schützenkönig: Jägermajor Hartmut Schlömer vom 4. Jägerzug „Jröne Röck“ ist am Montagabend neuer Regent und damit der Nachfolger von Kay Grieb geworden, der mit seiner Königin Rebecca Hold bis zum Dienstagabend regiert.

Mit Hartmut Schlömer (59) freuen sich seine Partnerin Wilma Felder (52), ihre zwei Töchter und sein Sohn. Mit dem 16. Schuss holte der einzige Königsbewerber des St.-Hubertus-Bürgerschützenvereins Delrath den Vogel von der Stange. Seit fünf Jahren, seit 2014, überlegt der Qualitätssicherungs-Fachmann bereits, König zu werden, es war am Montag jedoch sein erster Versuch. Seit 1994 ist Hartmut Schlömer bei der Jägerkompanie „Jröne Röck“, so dass er sein Silberjubiläum feiern kann. Zu seinen Hobbys zählt der 59-Jährige Autos, seinen Garten, das Schützenwesen und seine Familie. Hartmut Schlömer und Wilma Felder freuen sich sehr auf die Krönung am Dienstag.