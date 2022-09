Brauchtum in Dormagen : So feiern die Broicher Schützen ab Freitag

Broich Die Schützen in Broich freuen sich auf das letzte Schützenfest der Saison. Beim kleinsten Fest regiert in diesem Jahr ein Kaiserpaar.

Das letzte Schützenfest des Jahres auf Dormagener Stadtgebiet ist auch gleichzeitig das kleinste. Klein, aber fein will der Bürgerschützenverein Broich um Vorsitzenden Peter Feiser ab Freitag, 30. September, feiern. Das Festprogramm beginnt mit der Abholung der Majestät um 19.45 Uhr und anschließendem Krönungsball. Im Mittelpunkt steht Oberst Peter Görn, der an diesem Abend zum dritten Mal gekrönt und damit zum Kaiser von Broich wird. An seiner Seite steht wie auch in den Jahren 2006/07 und 2015/16 Königin Heike. Ein Feuerwerk soll an dem Abend eines der Highlights sein. Der Eintritt ins Zelt ist an diesem Abend frei.

Das Kaiserpaar Peter und Heike Görn freut sich aufs Fest. Foto: Verein

Am Samstag, 1. Oktober, beginnen die Festivitäten mit dem traditionellen Hahneköppen, bei dem ein neuer Kronprinz ermittelt werden soll, der die Broicher Schützen ab dem kommenden Jahr regieren wird. Um 17.50 Uhr ist Abmarsch des Regiments zur Pfarrkirche St. Odilia in Gohr. Dort beginnt um 19.20 Uhr die Ehrung der Gefallenen mit einem Großen Zapfenstreich und Kranzniederlegung. Nach dem Fackelzug findet ab 20 Uhr der Festball im Festzelt statt, der Eintritt beträgt an diesem Abend acht Euro.

Am Sonntag starten die Schützen früh. Um 10 Uhr ist Antreten am Kurgrenzweg mit Frühparade am Festzelt. Um 10.30 Uhr startet der musikalische Frühschoppen, zu dem wie in jedem Jahr wieder Abordnungen der befreundeten Bruderschaften und Schützenvereine aus dem Stadtgebiet erwartet werden. Dort werden Ehrungen und Auszeichnungen durch den Vorstand vorgenommen.

Um 14.45 Uhr stellt sich das Regiment am Festzelt auf, um den Festumzug und die Königsparade abzuhalten. Im Zelt gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 16.30 Uhr sorgt die Musikkapelle „Die Gohrer“ für die passende Musik. Das Ende der Veranstaltung ist offen. Für die musikalische Untermalung an den Festtagen sorgen neben „Die Gohrer“ die Tambourcorps „Concordia Gohr“ und „In Treue fest Anstel“ sowie die Musikkapelle „Frohsinn Norf“ und Roland Zetzen/Event-ConneXion.

