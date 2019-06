Schützenfest in Dormagen-Hackenbroich : Alle Könige aus dem Stadtgebiet ziehen im Königszug mit

Schützenkönige aus ganz Dormagen marschierten am Sonntagnachmittag beim Schützenfest in Hackenbroich den Königszug Doppellauf. Foto: Steffi Perle

Da war er sprachlos: Schützenkönig Michael Hildebrandt sah seinen Zug „Doppellauf“ zum 40-jährigen Bestehen beim Festumzug am Sonntagnachmittag in besonders großer Mannstärke durch Hackenbroich marschieren. Seine Amtskollegen aus dem ganzen Stadtgebiet hatten ihn überrascht und sich in ausgeliehenen Scheibenschützenuniformen dem Königszug angeschlossen. „Unglaublich“, sagt Michael I. über diese Aktion seiner Königsclubs „Mehr geht nicht“ und „Einfach royal“. „Das war wunderbar“, ergänzt seine strahlende Frau, Königin Ellen Venn. „Er hat es wirklich vorher nicht gewusst“, sagt Ex-König Markus Loddenkemper aus Gohr und Broich erfreut darüber, dass „alle dicht gehalten“ hatten. „Ich war wahrscheinlich der letzte in ganz Hackenbroich, der das wusste“, gibt Michael I. gespielt empört zu bedenken – und freute sich „wie jeck“.