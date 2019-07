Dormagen-Zons : Beförderte zum Schützenfest

Dormagen Zahlreiche Schützen marschieren in neuem Rang.

Beim heute um 15.30 Uhr beginnenden Schützenfest in Zons werden am Wochenende zahlreiche Schützen zum ersten Mal in neuem Rang marschieren. Bei seinem Ehrenabend hatte Oberst Patrick Ohligschläger mehrere Beförderungen ausgesprochen: Hans-Peter Hemmers (Blaue Husaren) zum Fahnenjunker, Siggi Block (Löstige Junge) zum Feldwebel, Dirk Eggert (Germania Zons), Jens Annas (Hubertuskompanie), Andreas Mallman (Tell Kompanie), André Engel-Rieger (Zonser Traditionshüter) zum Leutnant; Kai Henning und Andreas Pena (beide Hohenzollernkompanie) zum Flügelleutnant, Andreas Oberrem (Löstige Junge), Mathias Mausbach, Wolfgang Assmann (beide Brav Junge), Florian Guhlke (Blaue Husaren) und Manuel Dappen (Schwarze Husaren) zum Oberleutnant.