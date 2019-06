Schützenfest Dormagen : Fest-Hilfsaktion der Frauenberatungsstelle gut angenommen

BSV-Schirmherr Jobst Wierich, Aktion-Schirmherrin Heike Troles. Foto: Carina Wernig

Dormagen Wie im vergangenen Jahr beim Neusser Bürger-Schützenfest so hingen jetzt auch in Dormagen in allen Damen-Toiletten im Festzelt und im Schützenhaus Hinweise auf Hilfsangebote des Vereins „Frauen helfen Frauen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Speziell auf Dormagen zugeschnitten, zeigte das freundlich gestaltete Lebkuchenherz-Plakat die Rufnummern der Frauenberatungsstelle, die für das Gebiet des Rhein-Kreises Neuss zuständig ist. Die Aktion „together with respect“ wurde gut angenommen, zumindest waren schnell einige der Zettel mit den Kontaktdaten abgerissen.

Beraterin Fleur König, die im Netzwerk Alte Apotheke, Kölner Straße 30, Beratungsstunden nach Vereinbarung (02131 271378) anbietet, sagt: „Wir freuen uns, dass auch nun die Dormagener Frauen schnell und unkompliziert Informationen über das Hilfsangebot der Frauenberatungsstelle Neuss erhalten.“

Die Aktion lief in Kooperation mit der Dormagener Gleichstellungsbeauftragten Anja Hain, die sich freut, dass das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen stärker wahrgenommen wird: „Dennoch, die Zahlen und die mutmaßliche Dunkelziffer machen deutlich, dass dieses Thema allgegenwärtig ist und in die Mitte des öffentlichen Lebens, auch in Dormagen, geholt werden muss.“ Daher unterstütze sie das Engagement und Projekt „together with respect“: „Ich möchte Frauen und Mädchen in Dormagen ebenfalls stärken und ermutigen, erlittene oder drohende Gewalt nicht hinzunehmen, sondern sich Hilfe und Unterstützung zu holen.“ Anja Hain will diese Plakataktion nach und nach bei allen Schützenfesten im Stadtgebiet anbieten.

Die Schirmherrin der Aktion, Heike Troles, frauenpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, sagte: „Gewaltfrei, respektvoll und fair – ich danke für diese wichtige gemeinsame Aktion.“ Sie lobte: „Das einprägsame und gut gelungene Plakat fängt die Aufmerksamkeit der Besucher ein und verbreitet so die wichtige Info.“ Das Lebkuchenherz sei ein schönes Symbol für einen respektvollen Umgang miteinander.

(cw-)