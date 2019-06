Schützenfest Dormagen : Die Highlights der Kirmes in Dormagen

Dormagen Am Donnerstag wird der Dormagener Rummel um 12 Uhr eröffnet. Bis Dienstag gibt es jede Menge Gelegenheit, den Kirmesplatz mit den sieben Großfahrgeschäften zu „entern“. Für gute Unterhaltung sorgen 39 Schausteller.

Uwe Kosbab und sein Sohn Patrick haben in den vergangenen Tagen die nach und nach eintrudelnden Schausteller und ihre Transportfahrzeuge auf dem Schützenplatz eingewiesen. Die beiden aktiven Schützen gehören dem BSV-Arbeitskreis „Kirmesplatz“ an, außer ihnen Udo Bünz, Guido Loibl, Marcel Kühnhold und Patrick Warstat. Aus 400 Bewerbungen suchten die BSV-ler die rund 40 Beschicker aus, die sie in einen Bauplan anordnen. „Wir wollen immer eine breit aufgestellte Mischung aus Altbewährtem und Neuem erreichen, so dass möglichst für jeden Geschmack das Passende dabei ist“, erklärt der ehemalige Schützenkönig Uwe Kosbab, der seit 24 Jahren den Platz mitbestückt – und damit im nächsten Jahr sein Silberjubiläum als „Kirmesarchitekt“ feiern wird.