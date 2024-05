Kiffen in Dormagen Schützenvereine verbieten Cannabis-Konsum auf ihren Festen

Kiffen und direkt daneben fahren Kinder Karussell – dieses Bild könnte es auf den Dormagener Schützenfesten geben. Denn theoretisch ist Kiffen auf Festen in NRW erlaubt. Bayern dagegen hat es gesetzlich komplett verboten, in Biergärten oder auf Veranstaltungen wie dem Oktoberfest, Gras zu rauchen. Das Land NRW hat sich noch nicht entschieden. Doch die Stadt und die Schützenvereine in Dormagen haben eine klare Position.