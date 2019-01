City in Dormagen: Schützenbrunnen wird repariert

Dormagen Nach dem Rathausbrunnen ist er der nächste, der bald wieder funktioniert.

Erneuert werden nach Angaben der Stadt die Zu- und Ablaufleitungen sowie die Entwässerungsrinne des Brunnens. Zudem werden der Wassertankschacht sowie die zugehörige Pumpen- und Steuerungstechnik im Pumpenschacht auf Dichtheit geprüft. „Die Arbeiten werden so schnell wie möglich durchgeführt“, sagt Stadtsprecher Max Laufer. Sehr zur Freude der Händler- und Werbegemeinschaft City-Offensive Dormagen (CiDo). Vorsitzender Guido Schenk veröffentlichte am Mittwoch einen kurzen Kommentar im Internet und spricht vom „Ende der Trockenheit“. Der CiDo sind die städtischen Brunnen ein wichtiges Anliegen, „weil sie zur Attraktivität und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt beitragen“, so Schenk, „sofern sie in Betrieb sind“. Er hatte sich im vergangenen Jahr darüber geärgert, dass der Rathaus-Stelen-Brunnen so stiefmütterlich behandelt wurde. Er sollte sogar auf Vorschlag der Stadt komplett geschlossen werden und lediglich als (trockene) Stele stehen bleiben. Nach etlichen Protesten schwenkte die Verwaltung um und ließ zum Ende der Brunnen-Saison diese besondere Stele reparieren.