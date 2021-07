Durch Schützen und TBD Dormagen : Ehrenfriedhof in Nievenheim ist neu gestaltet

Nievenheim Trotzdessen, dass das Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Nievenheim Ückerath in diesem Jahr erneut nicht im normalen Rahmen stattfinden darf, haben sich die Schützen etwas überlegt. Wie ihre Idee lautet?

Am kommenden Wochenende würde eigentlich das Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Nievenheim Ückerath stattfinden. Doch obwohl traditionelle Umzüge und Zeltveranstaltungen abgesagt wurden, lassen die Schützen es sich nicht nehmen, anlässlich des Schützenwochenendes den Ehrenfriedhof im Stadtteil Nievenheim in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) und die Schützenbruderschaft haben die Bepflanzung auf dem Friedhof erneuert.

Vor etwa 15 Jahren bildete sich aus den Reihen der Schützenbruderschaft ein Grabpflegeteam, das den Ehrenfriedhof pflegt. Die Schützenbrüder Thomas Meyer, Helmut Wiedemann und Dieter Waloschik sind von Anfang an dabei und federführend tätig. „Es ist großartig, was das Grabpflegeteam seit Jahren leistet. Es sind ja nicht nur die Gräber, die sie pflegen, sondern auch andere Plätze. Sie sind auch Vorbilder für unsere Jungschützen, die immer häufig selber mithelfen. Insbesondere die Zusammenarbeit von Jung und Alt finde ich toll“, sagt Brudermeister Bernd Meuter. Für die Bepflanzung war ein Bodenaustausch notwendig, dafür wurden 15 Quadratmeter Boden von den Schützen ausgehoben. Die Mitarbeiter der TBD haben den Aushub mit einem wasserspeichernden Erdgemisch erneut gefüllt. Zum Schluss wurden die von der TBD bereitgestellten 700 Waldsteine und 170 Lavendelpflanze durch das Grabpflegeteam eingesetzt. „Ich möchte auch ein Lob an die TBD aussprechen, mit denen wir unter der Führung des Bürgermeisters Erik Lierenfeld super zusammenarbeiten“, so Meuter.