Schützen in Dormagen-Zons Fotoausstellung zum 125-jährigen Bestehen

Die St. Hubertus-Schützengesellschaft in Zons hat in diesem Jahr gleich doppelten Grund zum Feiern. Nicht nur, dass die Stadt Zons 650 Jahre alt wird, auch der Verein begeht einen runden Geburtstag und wird 125 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums präsentieren sich die Zonser Schützenzüge in einer einmaligen Fotoausstellung am Samstag, 22. April in der Zonser Pfarrscheune.