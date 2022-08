Vogelschuss in Stürzelberg : Thomas Heinrichs ist neuer König

Vogelschuss in Stürzelberg

Stürzelberg Die St. Aloysius-Bruderschaft Stürzelberg hat einen neuen Schützenkönig. Mit dem 140. Schuss fiel der Vogel beim Schießwettbewerb am Montagabend.

Thomas Heinrichs vom Jägerzug „Alde Jäger“ konnte sich beim Königsschießen am Montagabend gegen seinen Mitbewerber Peter Köster vom Hubertuszug „Heide Jonge“ durchsetzen. Unterstützt wird Thomas Heinrichs von seiner Königin Marion, die mit ihm zusammen die Stürzelberger Schützen für ein Jahr regieren wird.

Thomas Heinrichs ist 57 Jahre alt, wohnt in Stürzelberg und ist von Beruf Speditionskaufmann. Als Hobbys gibt der neue Regent das Schützenwesen an, außerdem ist er Fan vom MSV Duisburg. Mit den Krönungsfeierlichkeiten am Dienstagabend beginnt die Regentschaft des Paares.