Kostenpflichtiger Inhalt: Schützen in Dormagen : Zwei neue Ehrenmitglieder im Bürger-Schützen-Verein

Chef HA Heier, Königspaar Willi und Hanne Beivers, Schirmherr Hans Dieter Lehnhoff, Oberst Andreas Ludwig, Bürgermeister Erik Lierenfeld (v.l.). Foto: Carina Wernig

Dormagen In der Corona-Krise ehrte der Bürger-Schützen-Verein Dormagen 46 Jubilare und 14 Züge – auf Abstand. „Ich bin froh, dass etwas Programm möglich ist“, sagte Schützenkönig Willi II. Beivers, der den Jubilaren gratulierte.

Es sollte eigentlich der Festsonntag des 153. Dormagener Schützenfestes sein, aber in der Corona-Pandemie waren Feiern mit Menschenmengen nicht möglich. Trotzdem gab es am Sonntag Uniformen und fröhliche Begegnungen – auf Abstand. Denn der Vorstand des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Dormagen hatte einen „Ehrennachmittag“ ins Leben gerufen, bei dem 46 Jubilare, die insgesamt 1965 Jahre aktiv im BSV waren, und 14 Züge mit 750 Jahren Mitgliedschaft im Mittelpunkt standen – mit der nötigen Distanz.

Daher erfolgten die Ehrungen in drei Abschnitten, zu denen jeweils nur die Schützen eingeladen waren, die in dieser Stunde gewürdigt wurden, dazwischen wurde das Dormagener Schützenhaus desinfiziert. Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Ehrenvorsitzender Heinrich Krosch (Jägerzug „Frohsinn 1960“), Heinz Malzburg (Hubertuszug „Hubertusschützen 1957“) und Willy Schmitz (Scheibenschützenzug „Hald Pool“). „Wir möchten im Rahmen des Möglichen unsere Jubilare ehren“, betonte BSV-Vorsitzender Hans-Arnold Heier, dem dieser Ehrungstag sehr am Herzen lag: „Durch die Bestimmungen war es einzigartig, standen die Schützen einzeln im verdienten Mittelpunkt, vielleicht sogar mehr als an anderen vollgestopften Festtagen.“ Nach dem morgendlichen Regen wurde am Ehrenmal beim Totengedenken ein Kranz für die Verstorbenen niedergelegt – auch das war dem BSV wichtig.

Ex-Oberst „Jacky“ Luckas ist nun BSV-Ehrenmitglied. Foto: Tinter, Anja (ati)

Info Die Verdienstorden des BSV Dormagen In Gold

Manfred Hochschon (Schärp d´r laans 1963) In Silber

Frank Rotthoff (St.-Hubertus-Schützen „7 auf einen Streich“)

Mathias Prosch (Schützengilde 1995)

Peter Luckas (Schärp d´r laans) In Bronze

Sascha Möller (Jägerzug „Voll Dropp“)

Sascha Polensky (Sappeurcorps „Frei weg“)

Michael Katschkowski (De Pulverköpp 1980)

Bernd Hirche (Ratsschützen 1926)

Im Schützenhaus an der Bürger-Schützen-Allee gab es weitere besondere Ehrungen: So wurde Ex-Oberst Hans-Jakob „Jacky“ Luckas aus dem Zug „Schärp d´r laans“ in Abwesenheit zum Ehrenmitglied des BSV ernannt, ebenso der eifrige Fackelbauer Alfred Zelber aus den Reihen der Roten Husaren „Kruff Heem“. „Ihr habt so viel für unseren BSV geleistet, das geben wir gern zurück“, sagte Heier.

Alfred Zelber wurde ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Foto: Carina Wernig

Gleich drei Mal begrüßte der BSV-Vorsitzende Hans-Arnold Heier die jeweils zu Ehrenden zu diesem ungewöhnlichen Nachmittag, ebenso sprachen auch Bürgermeister Erik Lierenfeld und der Schirmherr Hans Dieter Lehnhoff drei Mal ihre Grußworte zu den wechselnden Jubilaren. Schützenkönigin Hanne Beivers erhielt drei Mal ihren Blumenstrauß und Applaus, ließ der Vorsitzende das Königspaar Willi II. und Hanne Beivers mehrfach hochleben. „Das hat hier schon etwas von „Und täglich grüßt das Murmeltier“, wies der BSV-Chef auf den Film hin, bei dem ein Tag immer wieder von vorn beginnt.

„Wir sind froh, dass wir nun wieder solche Ehrungen abhalten können und dabei auch die Gemeinschaft genießen können“, sagte Heier. Dem stimmte Bürgermeister Erik Lierenfeld in seinem Grußwort zu: „Die Gemeinschaft der großen Schützen-Familie, wenn auch in kleinerer Runde, zu erleben, ist wichtig. Daher bin ich dem BSV-Vorstand auch sehr dankbar, dass er mit dieser schönen Idee des Ehrungsnachmittags ein Stück weit Normalität, wie wir sie alle brauchen, ermöglicht.“ Denn in der Corona-Krise, die wirtschaftliche und soziale Folgen habe, sei Zusammenhalt besonders wichtig, so der Bürgermeister. Das abgesagte Schützenfest mit einzelnen Veranstaltungen wie der Ehrung und de Totengedenken am Ehrenmal solle eine einmalige und außergewöhnliche Sache sein, hofft Lierenfeld. „Und wenn wir dann nächstes Jahr um 5.45 Uhr sonntags aufstehen, um uns zum Festgottesdienst parat zu machen, werden wir nicht über die frühe Uhrzeit jammern, sondern uns freuen, dass wir hoffentlich wieder gemeinsam feiern können“, sagte Lierenfeld, der aktiver Schütze im Jägerzug „Vier Winden“ ist.

Schirmherr Hans Dieter Lehnhoff, geschäftsführender Inhaber des Kaufhauses Ring-Center, sprach seine Verbindung zum Königspaar Willi und Hanne Beivers an: „Das habe ich Euch versprochen, dass ich für Euer Schirmherr bin.“ Die Werte der Schützen, der Zusammenhalt und die Kameradschaft seien nicht nur in Corona-Zeiten wichtig: „Einander zu helfen und zusammenzustehen, hat immer Gültigkeit“, sagte Lehnhoff.