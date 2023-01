Schützen in Dormagen Erfolgreiche Vereinsmeisterschaft der BSV-Sportschützen

In allen Wettbewerben wurde, wie in den Jahren zuvor, nur in offener Klasse geschossen. Das heißt: Alle Schützen und Schützinnen starten gemeinsam in einer Wettkampfklasse. Coronabedingt konnte nur unregelmäßig und nicht in gewohnter Wettkampfform trainiert werden, trotzdem haben die Schützen das Beste draus gemacht und gute Ergebnisse geschossen. Im Rahmen der Jahresabschlussfeier fand dann die Siegerehrung im Clubraum des Schützenhauses, in festlichen und gemütlichen Ramen und in Anwesenheit des Schützenkönigspaars Dietmar Symalla und Jeanette Künzel statt.