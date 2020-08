Schützen in Dormagen-Stürzelberg : „Rhing Boschte“ lösen Wegekreuz-Versprechen ein

Schützen in Dormagen-Stürzelberg

Am Wegekreuz (v.l.): Jost Auler, Marcel Peters, Harald Lenden, Jens Schweikart, Raphael Reinhart, Erik Lierenfeld. Foto: Rhing Boschte

Stürzelberg Dritte Preisträger beim ersten Heimatpreis der Stadt: Der Stürzelberger Schützenzug Rhing Boschte übergab Bank und Tafel am Heckhof-Wegekreuz an die Stadt Dormagen.

Die „Rhing Boschte“, ein Schützenzug aus Stürzelberg, pflegen seit Jahren das Wegekreuz am Heckhof, wo sie eine Infotafel zum Wegekreuz anregten und die St.-Aloysius-Bruderschaft auf ihre Initiative hin eine Bank finanzierte. Damit konnten der Zug die Jury des ersten Dormagener Heimatpreises 2019 überzeugen, die ihn mit einem dritten Platz auszeichnete. Am „Schützenfest-Dienstag“ gestern übergab Zugführer Jens Schweikart nun das Ensemble offiziell an Bürgermeister Erik Lierenfeld.