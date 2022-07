Schützen in Dormagen : „Lahm Söck“ und ihr Wappentier aus dem Raphaelshaus

Dormagen Gemeinsam mit ihrem Wappentier, den Kamelen aus dem Raphaelshaus, legten die „Lahm Söck“ des BSV Dormagen eine ungewöhnliche Foto-Session hin.

Die Graf Waldersee Kompanie „Lahm Söck“ des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen setzt nicht nur beim Schützenfest auf „tierisch“ viel Spaß, denn Tiere bzw. in aller erster Linie das Kamel, spielen bei den Schützen bereits seit vielen Jahren eine entscheidende Rolle. Seit 1998 bringt die bunte Truppe afrikanisches Flair ins Schützenregiment, als man damals beschloss, die Uniform an die der Graf Waldersee-Kompanie anzupassen. Die Schützen erklären: „Ein Jägerzug kam damals nicht infrage, daher haben wir die Uniform der deutschen Schutztruppen in Übersee gewählt.“ Seitdem ist das Wappentier der „Söck“ das Kamel. „Wir waren schon immer etwas verrückt, daher hat es einfach gepasst. Natürlich hat auch unser verstorbenes Mitglied Joe (Habib Debbebi) einen Teil dazu beigetragen“, so der ehemalige Schützenkönig Willi Beivers.