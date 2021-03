Schützen in Dormagen : „Gottestracht“ in Straberg schon abgesagt

Dormagen Große Hoffnung auf „normale“ Schützenfeste haben die Vereine kaum noch. Die „Gottestracht“ in Straberg ist inoffiziell bereits abgesagt.

Am zweiten Mai-Wochenende können die Straberger ihr Walddorf getrost verlassen. Wer gerne dem Brauchtum frönt, der wird auch in diesem Jahr die traditionelle „Gottestracht“ nicht feiern können, egal ob als Aktiver oder als Zuschauer. „Wir haben die Gottestracht inoffiziell schon abgesagt“, sagt Klaus Saedler, Geschäftsführer der St. Hubertus Schützenbruderschaft Straberg, die diesen kirchlichen Teil des Schützenfestes veranstaltet. „Die Vereine brauchen sich auf diesen Termin nicht vorbereiten.“ So geht es vielen Schützenvereinen in Dormagen, die davon ausgehen müssen, dass es zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie nicht zum üblichen Geschehen kommen wird.

In Straberg wird zumindest ein vorsichtig-optimistischer Blick in den Herbst gerichtet: Dort steht steht am zweiten September-Wochenende das Schützenfest an. „Wir werden bald überlegen, wie ein solches Schützenfest aussehen könnte“, so Geschäftsführer Klaus Saedler. Das Spektrum reicht von der kompletten Absage bis hin zum Feldgottesdienst – so wie im vergangenen Jahr. Für die Gottestracht wurde ein Genehmigungsantrag an die Stadt gestellt, „aber rein formal mit Blick auf die Vertragspartner“.