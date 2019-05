Schützen in Dormagen : Horremer starten mit Krönung

Horrem Königspaar Bernhard und Anne Schmitt stehen im Mittelpunkt des Schützenfestes.

Schmitt, der Mitglied im 1. Jägerzug ist, brauchte als einziger Bewerber beim Kronprinzenschießen 25 Schuss, bis der Vogel fiel. Seit 22 Jahren ist der langjährige Betriebsrat bei Currenta Horremer Schütze. Die zukünftige Königin Anne ist Leiterin der Awo-Begegnungsstätte und damit ist ihr König Bernhard als Awo-Vorsitzender ihr Chef, was zu lustigen Wortwechseln und liebevollen Sticheleien bei Schmitts führt: „Er redet mir nicht rein“, verrät die resolute Königin das Erfolgsrezept, um lachend anzufügen: „Wenn ich ihn brauche, kommt er sofort, um zum Beispiel Lampen auszutauschen oder etwas zu reparieren.“ Bernhard Schmitt, der stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzende im Dormagener Rat ist, weiß mit Emotionen und Engagement umzugehen: „Wir haben klare Grenzen in unseren Zuständigkeiten, da stören wir unsere Kreise nicht“, erklärt er lächelnd. Das bisherige Kronprinzenjahr war schon „unglaublich toll“, so Bernhard Schmitt, der erst als Rentner auf den Königsvogel schießen wollte, um das Jahr richtig genießen zu können – jetzt ist er Jubiläumskönig, da 2020 das 100-Jährige der Bruderschaft ansteht.

Doch zunächst wird von Freitag bis Montag das Horremer Schützenfest gefeiert, beginnend mit der Kinderbelustigung im Zelt am Freitagmorgen und der Krönung ab Abend. Ab 20 Uhr ist Tanz im Festzelt, gegen 22.30 Uhr das stets große Höhenfeuerwerk. Am Samstag steht ab 18.30 Uhr der Festzug mit Totengedenken und Großem Zapfenstreich am Dorfanger an, bevor im Zelt Party gemacht wird. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit der Heiligen Messe und endet mit dem Krönungsball im Zelt. Am Montag wird ab 15 Uhr der neue Kronprinz ermittelt, der um 20.30 Uhr im Festzelt proklamiert wird.