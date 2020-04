Schützen : Alle Königspaare in Dormagen bleiben bis 2021 im Amt

Dormagen Der Stadtverband der Schützen hat entschieden, 2021 keine Königsschießen zu veranstalten. Nievenheim sagt außerdem das Schützenfest im Juli ab.

Mit fortschreitender Dauer der Corona-Pandemie werden Schützenfeste in diesem Jahr immer unwahrscheinlicher. Das Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August lässt immer weniger Schützen im Dormagener Stadtgebiet an die Ausrichtung eines unbeschwerten Festes glauben, auch wenn das Land noch keine Definition oder einen Erlass veröffentlicht hat. Jetzt haben die Mitglieder des Dormagener Stadtverbands der Schützen einstimmig beschlossen, dass die Königspaare in die Verlängerung gehen: „Es wird in diesem Jahr kein Königsschießen geben“, erklärten Wolfgang Saedler und Hans-Ulrich Thiel, die beiden Vorsitzenden des Stadtverbandes, zu dem alle Schützenvereine im Stadtgebiet gehören. Diese Entscheidung fiel unabhängig von der fraglichen offiziellen Genehmigung der Feste. „Alle amtierenden Königspaare behalten ihre Königswürde bis 2021 und feiern ihr persönliches Schützenfest in ihren Vereinen erst im nächsten Jahr“, so die Schützenvertreter.