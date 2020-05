Schützen in Dormagen-Straberg : Virtuelle Gottestracht und kleine Prozession

Straberg Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg hat die Heilige Messe in St. Agatha und die Gottestracht-Prozession vom Sonntag aufgenommen und im Internet gezeigt. Damit wurde zumindest ein bisschen vom kirchlichen Schützenfest transportiert.

Festlich hatten die Straberger ihr Dorf beflaggt. Trotz der abgesagten Gottestracht konnten sich die Straberger einen Teil ihres kirchlichen Schützenfestes bewahren, den sie mit virtuellen Besuchern teilen: Im Internet und auf Facebook ist bei der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg die Heilige Messe in St. Agatha und die Gottestracht-Prozession vom Sonntag zu sehen. Denn in kleiner Besetzung setzen die Straberger diese Tradition fort – für alle nun auf Video mitzuerleben. Die Bruderschaft war vertreten durch die Regimentsführung um Oberst Bernd May, Brudermeister Ulli Baumer und den Schützenkönig Martin II Zaum – mit Abstand und Mundschutz. Wie Brudermeister Baumer in einem Grußwort an die Straberger erklärte, lag viel Wehmut in der Luft: „Es gibt wohl im Kreisgebiet kein Fest, was deutlicher die Verbindung zwischen Kirche, Schützenwesen und Dorfgemeinschaft aufzeigt.“ Er appellierte daran, den Dorffesten der vielen Vereine eine neue Wertschätzung entgegenzubringen: „Unterstützen wir in Zukunft mit dem Besuch dieser traditionellen Veranstaltungen deren Arbeit, die sie ehrenamtlich für unser Dorf leisten“, so Baumer: „Eine lebendige Dorfgemeinschaft lebt von Vielfalt und einem gesunden Miteinander."