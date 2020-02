Schülermusical in Dormagen : Momo verzaubert das Publikum im BvA

Dormagen Schüler zeigen begeisternde Musiktheater-Leistungen: Nach Monaten intensiver Vorbereitung führte die Musical-AG des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums das Musical „Momo und das Geheimnis der Zeit“ gleich zweimal in der BvA-Aula auf.

Verfasst und arrangiert wurde das Musical von Annika Schmitz, die mit Diana Bernshausen auch Regie führte.Das Werk verwendet Motive des Kinderbuchklassikers „Momo“ von Michael Ende. Momo hat immer Zeit für ihre Freunde und ist immer bereit zuzuhören. In ihrer Nähe erfinden Kinder die schönsten Spiele und Erwachsene beenden alte Streitigkeiten. In die bunte und warme Welt Momos und ihrer Freunde brechen jedoch die Grauen Herren ein. Sie rechnen den Menschen vor, dass Zeit, die man mit Freunden, mit Nichtstun, ja sogar mit Essen oder Schlafen verbringt, vergeudete Zeit sei. Schließlich beugen sich alle Menschen außer Momo dem Zeitdiktat der Grauen Herren, die Kälte und Freudlosigkeit verbreiten und sich selbst von der Zeit ernähren, die die Menschen „sparen“. An Momos Seite stehen jedoch Meisterin Hora und die Schildkröte Kassiopeia, und gemeinsam brechen sie die Macht der Grauen Herren.Zu sehen und zu hören war eine poetische Mischung aus Schauspiel, Gesang und Tanz. Schüler und Schülerinnen aus allen Jahrgangsstufen arbeiteten „auf Augenhöhe“ zusammen, wie ein Zuschauer beeindruckt bemerkte. Hervorzuheben sind die sorgfältig choreographierten Gruppenszenen, in denen die jungen Mitglieder der Profilklasse „Meine Bühne“ (Jahrgangsstufe 6) perfekt aufeinander reagierten. Bedrohlich und selbstbewusst traten die sechs Grauen Herren auf (Alexander Boschen, Amelie Wöstmann, Rabia Can, Mara Christen, Anja Meisen und Meike Wisser). In den Hauptrollen überzeugten Anna-Maria Bosch und Lara Christmann (jeweils als Momo), Lisa Berger (Kassiopeia), Julia Arakelan (Meisterin Hora) sowie Jessica Metzmacher und Sevde Salcik (tänzerische Soloeinlagen).