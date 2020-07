Sieger beim NRW-Schulwettbewerb : Schüler bauen Hilfe für Hörgeschädigte

Dormagen Das Schülerteam des „Leibniz“ gehört mit seinem Projekt „Hören durch Fühlen“ zu den drei Gewinnern des Wettbewerbs „Digiyou“. Für ihr besonderes Physik/Informatik-Projekt erhalten sie tausend Euro.

Ziel Die Förderung des fächerübergreifenden Umgangs mit Digitalisierung an den Schulen in NRW.

Mit der Unterstützung des Kursleiters Jörn Schneider, Lehrer für Physik und Informatik, haben sie erstmal gebrainstormt und überlegt, welche Informationen sie für die Umsetzung des Projekts brauchen. So hat etwa der eine etwas zur sogenannten Fourier-Transformation recherchiert und den anderen erklärt, die andere hat sich das Ohr als Hörorgan vorgenommen. „Ich habe dazu den groben Aufbau skizziert, um zu zeigen: Wie funktioniert eigentlich das Hören und welche Formen der Taubheit gibt es?“, erklärt Cara Pier-Ribbert. So haben sich die drei Elftklässler auch neben dem wöchentlichen Unterricht getroffen, um sich auszutauschen, die Idee weiterzuentwickeln und schließlich zu löten und programmieren.

Kurz vor dem Lockdown haben sie ihren Prototypen fertiggestellt: dessen Kernstück ist der weiße Datenhandschuh mit den bunten Kabeln. „An jedem Finger können drei verschiedene Impulse gegeben werden, die in Stärke und Dauer variieren – ähnlich wie Vibrationsmuster beim Smartphone“, erklärt Pier-Ribbert. Grob vereinfacht funktioniert das Ganze wie folgt: Spricht jemand in die mit dem Handschuh verbundene Einrichtung, werden die Schallwellen des Audiosignals in verschiedene Frequenzbereiche eingeteilt und anschließend in die Vibrationsmuster umgewandelt. „Die Vibrationsmuster funktionieren wie eine eigene Sprache, die die betroffene Person zunächst erlernen muss“, sagt Pier-Ribbert. Nach dem Leitspruch „Wer nicht hören kann, muss fühlen“ soll Hörgeschädigten damit eine neue, einfache Form der Kommunikation ermöglicht werden.