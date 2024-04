Diskussion über Reform der Oberstufe Schüler: „Ein fünftes Abiturfach wäre uns zu stressig“

Bei den Schülern stößt der Vorschlag eines fünften Abiturfachs nicht auf Zustimmung. Der Grund: zu viel Lernstress. „Die Abi-Phase soll ein schöner Abschied sein, im Hinterkopf hat man aber immer die Prüfungen“, sagt Philipp Janke vom NGK. Ein fünftes Fach würde den Druck zusätzlich erhöhen. Das sieht auch Luisa so. Sie geht in die Oberstufe des Leibniz-Gymnasiums. Zwar könnten Schüler „in mehr Fächern ihre Stärken zeigen“. Allerdings sei die Abitur-Zeit schon jetzt eng getaktet, ein fünftes Fach würde noch mehr Arbeit bedeuten. Dem stimmt Sebastian, Abiturient am Leibniz-Gymnasium, zu. „Ich persönlich habe schon Schwierigkeiten, mich auf alle vier Abiturfächer in der kurzen Zeit gut vorzubereiten.“ Ein fünftes Abiturfach wäre „einfach zu viel.“ Und auch Johanna aus Dormagen vom Gymnasium Marienberg in Neuss wäre nicht begeistert. „Der Schulalltag ist stressig genug, weil wir nicht nur in unseren Abiturfächern Klausuren schreiben und lernen müssen.“